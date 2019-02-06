توقيع بروتوكول تبادل تجاري مع دولة مصر

وقعت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بروتوكول تعاون مع غرفة صناعات مواد البناء المصرية يهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية ودعم الفرص الاستثمارية فى الدولتين

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويدي في بيان صحفي اطلعت عليه قناة ليبيا الأحرار أهمية خلق تكامل مصري ليبيي فى مجالات الصناعة والتجارة والتشييد والبناء.

من جانبه قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس، إن التقديرات الاولية لعدد العمالة المطلوبة لإعادة إعمار ليبيا تتجاوز 3 ملايين عامل وموظف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار