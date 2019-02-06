ليبيا تكسب حكماً قضائيا بـ200 مليون دولار

أصدرت محكمة استئناف تونس حكماً قضائياً لصالح المصرف الليبي الخارجي في قضية رفعتها ضده شركة تونسية لتوريد المُشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

وأشار المصرف في بيان تحصلت 218 على نسخة منه إلى أن الشركة التونسية “ادّعت أن لها حقوقا ضد المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي”.

وأوضح البيان أن الحكم الصادر لصالح مصرف ليبيا الخارجي كان نتيجة للمُتابعة القانونية المُستمرة للقضية من قِبل الجانب الليبي.

وتابعت الجهات المختصة الليبية قضية الدعوى التونسية بتوجيهات مُشتركة من قبل مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، ومدير عام مصرف ليبيا الخارجي محمد نجيب.

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