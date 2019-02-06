شركة “سناب شات” تُحقّق أرباحاً قياسية

أعلنت شركة سناب شات عن حجم إيرداتها للربع الأخير من العام 2018 التي بلغت 390 مليون دولار أي بزيادة قيمتها 36% بالمقارنة على الأساس السنوي.

وبهذا الرقم تكون “سناب شات” قد نجحت في تقليص خسائرها السنوية إلى حدود 4 سنتات لكل سهم، على عكس ما توقعه المتابعون.

يُشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق شركة “سناب شات” قد بلغ 186 مليونا ينشطون بشكل دائم من خلال التطبيق.

ولاقى تطبيق التراسل الفوري عبر الصور والمقاطع المُصوّرة والرسائل المكتوبة رواجاً كبيراً في فترة محدودة من انطلاقه خاصة بين فئة الشباب.

كما يُعتبر تطبيق “سناب شات” من أبرز منصات التسويق الإلكترونية مؤخراً كونه يُوفّر كافة المُميّزات المطلوبة لعرض المُنتج بأبسط الطرق للزبون.

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