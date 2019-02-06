القبض على رئيس مجلس إدارة الليبية للإستثمار”علي محمود”

أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام”الصديق الصور” اليوم الأربعاء مذكرة قبض بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود ” وذلك للتحقيق معه في العديد من قضايا الفساد وإهدار مال عام والرشوة وسوء استغلال الوظيفة والمنصب .
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جريدة الايام الليبية
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