القبض على رئيس مجلس إدارة الليبية للإستثمار”علي محمود”

أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام”الصديق الصور” اليوم الأربعاء مذكرة قبض بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود ” وذلك للتحقيق معه في العديد من قضايا الفساد وإهدار مال عام والرشوة وسوء استغلال الوظيفة والمنصب .

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