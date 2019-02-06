اقتصاد

القبض على رئيس مجلس إدارة الليبية للإستثمار”علي محمود”

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام”الصديق الصور” اليوم الأربعاء مذكرة قبض بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود ” وذلك للتحقيق معه في العديد من  قضايا الفساد وإهدار مال عام والرشوة وسوء استغلال الوظيفة والمنصب .

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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