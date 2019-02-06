الليبية للاستثمار: اتخدنا إجراءات للسيطرة على محفظة أفريقيا

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها اتخدت إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الإجراءات هي جزء من الإصلاحات الأوسع نطاقا، التي بدأتها المؤسسة لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير. ومنها إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.

وأشارت أنها سوف تمضي بالاستمرار بعمليات التدقيق والمحاسبة، وستكون التحقيقات الجنائية ركيزة من ركائز الإصلاحات، بتعيين شركة عالمية ذات سمعة مهنية عالية بحسب وصف المؤسسة، لإجراء هذه التحقيقات.

وتابعت في بيانها بقولها: ستخضع استثمارات المؤسسة والدعاوي القضائية للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة.

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