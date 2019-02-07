أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.36 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.365 دينار اليورو 4.93 دينار الجنية الإسترليني 5.47 دينار الليرة التركية 0.83 دينار الدينار التونسي 1.41 دينار الجنية المصري 0.235 دينار الدولار الكندي 3.290 دينار الدينار الأردني 6.00 دينار حوالات دبي-تركيا 4.375 دينار كسر الذهب عيار 18 134.5 دينار كسر الفضة 1.70 دينار

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