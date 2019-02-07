اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.36 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 4.365 دينار
اليورو 4.93 دينار
الجنية الإسترليني 5.47 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 1.41 دينار
الجنية المصري 0.235 دينار
الدولار الكندي 3.290 دينار
الدينار الأردني 6.00 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.375 دينار
كسر الذهب عيار 18 134.5 دينار
كسر الفضة 1.70 دينار

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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