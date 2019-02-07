أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس

المتوسط:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.36 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.365 دينار
|اليورو
|4.93 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.47 دينار
|الليرة التركية
|0.83 دينار
|الدينار التونسي
|1.41 دينار
|الجنية المصري
|0.235 دينار
|الدولار الكندي
|3.290 دينار
|الدينار الأردني
|6.00 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.375 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|134.5 دينار
|كسر الفضة
|1.70 دينار
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