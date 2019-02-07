الترتيبات المالية تجمع الكبير ببومطاري وستيفاني

تصدّرت الترتيبات المالية للعام 2019 نقاشاتٍ دارت، اليوم الخميس، بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مدير عام المركز الوطني لدعم القرار نوري خليفة العبار، ووزير المالية المُفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وتطرقت النقاشات التي جرت خلال اجتماع عُقد اليوم بمكتب الكبير، إلى سُبل التعاون المُمكنة بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بشأن مساعي ترشيد الإنفاق ومُكافحة الفساد.

وفي ذات السياق، اجتمعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مع محافظ المصرف المركزي لمُناقشة مُستجدات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما بحث الكبير مع ستيفاني ملف الترتيبات المالية للعام 2019 وملف التدقيق على المصرف المركزي.

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