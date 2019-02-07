أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 07/02/2019

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 07 فبراير 2018 بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.360 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي انخفاضه في مستهل بتعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.93 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.47 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.36 دينار 4.355 دينار اليورو 4.93 دينار 4.85 دينار الجنية الاسترليني 5.47 دينار 5.39 دينار الليرة التركية 0.83 دينار 0.75 دينار الدينار التونسي 1.41 دينار 1.33 دينار الجنية المصري 0.235 دينار 0.227 دينار الدولار الكندي 3.290 دينار 3.210 دينار الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 134.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 157 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 179 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.37.5 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.60 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.85 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.58 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.