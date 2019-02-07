محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبة المبعوث الأممي يبحثان الإصلاحات الاقتصادية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بليبيا، ستيفاني ويليامز، آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء الذي عقد بمقر المصرف المركزي، يأتي في إطار التواصل مع البعثة الأُممية، لبحث الترتيبات المالية لسنة 2019م.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، لرفع المعاناة عن المواطن، وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

واعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب الأسر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

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