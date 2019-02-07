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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 7 فبراير 2019 من السوق السوداء

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 7 فبراير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار.

الدولار الامريكي-طرابلس 4.36 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 4.365 دينار
اليورو 4.93 دينار
الجنية الإسترليني 5.47 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 1.41 دينار
الجنية المصري 0.235 دينار
الدولار الكندي 3.290 دينار
الدينار الأردني 6.00 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.375 دينار
كسر الذهب عيار 18 134.5 دينار
كسر الفضة 1.70 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

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