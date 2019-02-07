سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 7 فبراير 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 7 فبراير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار.
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.36 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.365 دينار
|اليورو
|4.93 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.47 دينار
|الليرة التركية
|0.83 دينار
|الدينار التونسي
|1.41 دينار
|الجنية المصري
|0.235 دينار
|الدولار الكندي
|3.290 دينار
|الدينار الأردني
|6.00 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.375 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|134.5 دينار
|كسر الفضة
|1.70 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك