أسعار مواد البناء من سوق زليتن

تنشر لكم 218 قائمة بأسعار مواد البناء في مدينة زليتن لهذا اليوم الخميس حيث جاءت الأسعار كالتالي:
اسمنت الاتحاد 20 دينارا
اسمنت لبده 18 دينارا
اسمنت العربية 17 دينارا
حديد 12 و14 ب206 دنانير
حديد 16 ب 209 دنانير
حديد 8 ب 260 دينارا
حديد 6 .ب 355 دينارا
الاسمنت الأبيض 22 دينارا للكيس
بومشي 10 ب 1.05 دينارا
بومشي 15 ب85 قرشا
بومشي 10 ب75 قرشا
ياجور بناء 40*20 ب 1.30 دينارا
ياجور سقف 16 ب 13.5 دينارا للمتر
ياجور سقف 20 ب 16 دينارا
سيارة الرملة السايح ب170 دينارا
سيارة الرملة زليتن ب 370 دينارا
سيارة الشرشور ب410 دنانير
القرينيليا بناء غرفة ب 35 دينارا
القرينيليا ملعقة غرفة ب 60 دينارا
سيارة القرينيليا بناء 270 دينارا
سيارة القرينيليا ملعقة 410 دنانير
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