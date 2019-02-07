اقتصاد

أسعار مواد البناء من سوق زليتن

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

تنشر لكم 218 قائمة بأسعار مواد البناء في مدينة زليتن لهذا اليوم الخميس حيث جاءت الأسعار كالتالي:

اسمنت الاتحاد  20 دينارا

اسمنت لبده 18 دينارا

اسمنت العربية 17 دينارا

حديد 12 و14  ب206 دنانير

حديد 16 ب 209 دنانير

حديد 8 ب 260 دينارا

حديد 6 .ب 355 دينارا

الاسمنت الأبيض 22  دينارا   للكيس

بومشي 10 ب 1.05 دينارا

بومشي 15 ب85 قرشا

بومشي 10 ب75 قرشا

ياجور بناء 40*20 ب 1.30 دينارا

ياجور سقف 16 ب 13.5  دينارا   للمتر

ياجور سقف 20 ب 16  دينارا

سيارة الرملة السايح ب170 دينارا

سيارة الرملة زليتن ب 370 دينارا

سيارة الشرشور ب410 دنانير

القرينيليا بناء غرفة ب 35 دينارا

القرينيليا ملعقة غرفة ب 60 دينارا

سيارة القرينيليا بناء 270 دينارا

سيارة القرينيليا ملعقة 410 دنانير

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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