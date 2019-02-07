“المواصلات” تُتابع مشروع تأهيل مطار طرابلس

عقد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش اجتماعا موسعا مع مدير مشروع مطار طرابلس الدولي محمود حفوظة بالإضافة إلى مديري عدد من الإدارات في مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق لغرض متابعة مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الذي دمر عام 2014، نتيجة حرب دارت جنوب المدينة.

وناقش العبش إنشاء محطة ركاب في المطار بالإضافة إلى تجهيز ملحقات المرافق الأساسية كما شدد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الإنجاز فور استتباب الأمن بالمنطقة.

وتطرق حفوظة إلى أهمية التنسيق مع شركة البريد والشركة العامة للكهرباء استعدادا لعودة العمل عن طريق فرق فنية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة.

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