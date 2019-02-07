اقتصاد

“المواصلات” تُتابع مشروع تأهيل مطار طرابلس

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش اجتماعا موسعا مع مدير مشروع مطار طرابلس الدولي محمود حفوظة بالإضافة إلى مديري عدد من الإدارات  في مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق لغرض متابعة مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الذي دمر عام 2014، نتيجة حرب دارت جنوب المدينة.

وناقش العبش إنشاء محطة ركاب في المطار بالإضافة إلى تجهيز ملحقات المرافق الأساسية كما شدد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الإنجاز فور استتباب الأمن بالمنطقة.

وتطرق حفوظة إلى أهمية التنسيق مع شركة البريد والشركة العامة للكهرباء استعدادا لعودة العمل عن طريق فرق فنية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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