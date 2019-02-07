تعيين مجلس إدارة جديد للخطوط الأفريقية 

صرح المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية عمران الزبادي لـ218 أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية أقرت رسمياً إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة.

وبحسب الزبادي فإن مجلس الإدارة والإدارات الوسطى كانوا على علم بنية تغيير المجلس من قبل الجمعية العمومية.

ووفقاً للقرار الصادر والذي اطلعت 218 على نسخة منه، فقد عين مصطفى معتوق رئيسا لإدارة الخطوط كما كلف مفتاح الصويعي نائبا للرئيس، وعضوية كل من علي الهلالي وأحمد التركي وخليفة النواع بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة جمال الحجاج ورجب السنوي.

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