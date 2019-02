قطر للبترول و”توتال” تكتشفان حقل غاز على سواحل جنوب أفريقيا

أعلنت شركتا قطر للبترول و”توتال” الفرنسية عن اكتشاف حقل غاز ومكثفات نفطية في حقل “برولبادا”، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وقالت قطر للبترول في بيان الخميس، إن الحقل لم يحدد حجم الاحتياطيات المؤكدة فيه، ويقع ﻋﻟﯽ ﺑﻌد 175 ﮐﯾﻟوﻣﺗراً قبالة اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ.

وذكر وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، في بيان صادر عن قطر للبترول، إن الاكتشاف يعتبر الأول في المشاريع الدولية للشركة.

وأضاف الكعبي، الذي يشغل الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن الكشف يفتح الباب أمام أعمال تنقيب جديدة، تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

وتبلغ مساحة المنطقة 19 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها من 200 إلى 1800 متر، وتتولى شركة توتال الفرنسية عمليات الاستكشاف.

وتبلغ حصة قطر للبترول في المشروع 25 بالمائة، بينما تبلغ حصة توتال 45 بالمائة، و20 بالمائة لشركة “سي.إن.آر إنترناشونال” الكندية، وشركة “مين ستريت” 10%.

