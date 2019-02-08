أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 8 فبراير 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.36 دينار
|4.355 دينار
|اليورو
|4.93 دينار
|4.85 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.47 دينار
|5.39 دينار
|الليرة التركية
|0.83 دينار
|0.75 دينار
|الدينار التونسي
|1.41 دينار
|1.33 دينار
|الجنية المصري
|0.235 دينار
|0.227 دينار
|الدولار الكندي
|3.290 دينار
|3.210 دينار
|الدينار الاردني
|6.00 دينار
|5.92 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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