رويترز: حقل الشرارة لا يزال تحت سيطرة أهالي المنطقة

أفاد مهندس بحقل الشرارة النفطي، الجمعة، وكالة رويترز للأنباء، بأن قوات الكرامة تسيطر على محطة ضخ فرعية للحقل، موضحاً أن منطقة الإنتاج الرئيسية لا تزال خاضعة لأهالي المنطقة.

وأكد المهندس الذي طلب عدم نشر اسمه، وفق الوكالة، أن مركبات تابعة لقوات عملية الكرامة، ما تزال في المحطة الفرعية التي تبعد نحو 20 كيلومترا من الحقل.

يشار إلى أن قوات الكرامة، أعلنت الأربعاء، سيطرتها على حقل الشرارة النفطي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، فيما نفى علي كنه آمر المنطقة العسكرية سبها ذلك في تصريح سابق للرائد.

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