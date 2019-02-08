الوطنية للنفط تدعو إلى حماية العاملين ومرافق حقل الشرارة

دعت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، إلى تفادي الأعمال التي من شأنها أن تهدد سلامة العاملين في حقل الشرارة النفطي، والتي تلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بتجنب النزاعات والتوقف عن الزج بمنشآت القطاع النفطي في التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن الإضرار بالحقل قد تسفر عنه عواقب وخيمة على القطاع والبيئة، والاقتصاد الوطني.

وأكد بأنه لا مجال لاستئناف العمليات ما لم يتم إعادة إحلال الأمن في الحقل، مشير اً إلى أن سلامة العاملين فيه تظل أولوية قصوى لدى المؤسسة، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة.

يذكر أن قوات الكرامة، أعلنت الأربعاء عن سيطرتها على حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا، المغلق مند ديسمبر الماضي، وهذا ما نفاه آمر المنطقة العسكرية سبها، في تصريح خاص للرائد، الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية