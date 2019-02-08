اسعار الذهب مستقرة وتتجه لهبوط أسبوعي بسبب الدولار

(رويترز) – شهدت اسعار الذهب في التعاملات السوقية ليوم الجمعة استقرارها مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما أثر ارتفاع الدولار بشكل كبير على الذهب ليحقق مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير كانون الثاني عند 1302.11 دولار للأوقية يوم الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين. والمؤشر هو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى منافسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.68 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 793 دولارا للأوقية.

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