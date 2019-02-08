الدولار الأمريكي يرتفع في تعاملات الجمعة

وكالات – شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملات الرئيسية في التعاملات ليوم الجمعة، مع تجدد المخاوف التجارية بشأن الخلاف وتهديدات بحرب تجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وتباطؤ اقتصادي ينتشر في أوروبا.

واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1337 دولار، بينما هبط أمام الين بنحو 0.08% عند 109.73 ين.

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وتمضي العملة الأوروبية الموحدة على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر بعد نشر بيانات قادت أيضا إلى هبوط العائد على سندات منطقة اليورو.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2947 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0016 فرنك.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.08% إلى 96.587.

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