جهود لاستمرار توريد المحروقات من مستودع الزاوية النفطي

بدأت الملاكات الفنية في مستودع الزاوية النفطي بفك ضاغط الغاز”k451A” واستبداله بآخر جديد لتفريغ الغاز من المقطورات إلى الخزانات بوحدة المضخات والضواغط.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن عمليات الفك والتجهيز والتركيب تمت بجهود الملاكات الفنية في المستودع العاملة في ورشة صيانة معدات الغاز وورشة اللحام ومشغلي الغاز ووفقا للإمكانات المتاحة بهدف دعم تزويد المنطقة الغربية والجبلية وباطن الجبل بالمحروقات.

وأضاف البيان أن هذا العمل يأتي من منطلق الحرص الدائم على الاهتمام بالعمليات التشغيلية في مستودعات الشركة وبما يضمن الرفع من كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات في عمليات التزود بالمحروقات.

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