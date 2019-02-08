الدينار يرتفع امام الدولار الامريكي في تعاملات الجمعة

شهدت اسعار العملات الأجنبية استمرار تراجعها في تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الجمعة وفقاً لمتداولون بالسوق.

وهبط الدولار الامريكي أمام الدينار في تعاملات الجمعة وبلغ سعره 4.35.75 دينار ليبي للبيع, و 4.35.5 دينار للشراء, وكان قد إنخفض إلى 4.35 دينار في تعاملات الخميس.

ويتحرك مؤشر سعر الدولار الامريكي بشكل طفيف مؤخرا ويتذبذب صعودا وانخفاضا بفارق بسيط بسبب عدم وجود مؤثرات قوية على تعاملات السوق.

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, على انخفاض وبلغ سعرها 4.93 دينار ليبي .

كما استقر الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم على تراجعه وبلغ سعره 5.47 دينار ليبي.

وسجل كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية استقراره ليبلغ سعره 134.5 دينار.

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