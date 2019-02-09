اقتصاد

صنع الله: وقف الأعمال القتالية مطلب أساسي لاستئناف إنتاج الشرارة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير العام لشركة “ريبسول” فرع ليبيا “لويس باولو نافاس” سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس مناقشة مشاريع الشركة في ليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي فضلا عن تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

واستعرض صنع الله “ونافاس” الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019 معربين عن قلقهما بشأن سلامة الموظفين الموجودين بحقل الشرارة النفطي.

وطالب الجانبان بوقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل الحقل وحوله بوصف ذلك مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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