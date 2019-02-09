الوطنية للنفط وشركة ريبسول تدعوان لوقف العمليات القتالية بحقل الشرارة

دعت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة ريبسول في ليبيا، إلى

وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل حقل الشرارة وما حوله؛ لاستئناف

العمليات الإنتاجية به.

وأعرب رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله والمدير العام لشركة

ريبسول فرع ليبيا، “لويس نافاس”، خلال لقاء جمعهما بطرابلس، الخميس، عن

قلقهما على الموظفين الموجودين بحقل الشرارة، وفق صفحة المؤسسة.

وبحث اللقاء مشاريع الشركة في البلاد والأزمة المستمرة بحقل الشرارة ومجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة وريبسول والأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019.

يشار إلى أن قوات عملية الكرامة كانت أعلنت الأربعاء سيطرتها على موقع حقل الشرارة، الأمر الذي نفاه آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنة للرائد.

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