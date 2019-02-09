اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 9 فبراير 2019

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 9 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.35.75 دينار 4.35.5 دينار
اليورو 4.93 دينار 4.85 دينار
الجنية الاسترليني 5.47 دينار 5.39 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار 0.75 دينار
الدينار التونسي 1.41 دينار 1.33 دينار
الجنية المصري 0.235 دينار 0.227 دينار
الدولار الكندي 3.290 دينار 3.210 دينار
الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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