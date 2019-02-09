مستودع سبها: الوقود سيصل الجنوب في اليومين القادمين

قال مدير مستودع سبها النفطي علي السني، السبت، إن الوقود

سيصل المستودع في غضون يومين، وإن عمليات التعبئة تجري الآن من مستودع مصراتة النفطي.

وأضاف السني في تصريح للرائد، أن كميات الوقود المتوفرة حاليا

بالمستودع قليلة وتوزع فقط للجهات التي يستدعي عملها توفر الوقود بشكل ضروري كالمستشفيات.

وأوضح السني، أنهم يتواصلون مع المسؤولين بشركة البريقة؛

لتوفير كميات بشكل دوري وثابت للمنطقة الجنوبية بعد أن شهدت الطريق تحسنا ملحوظا في

الوضع الأمني، مشيرا إلى وجود مساع لنقل غاز الطهو المنزلي الذي يشهد نقصا كبيرا معبأة

في أسطوانات رفقة شحنات الوقود المؤمنة.

يُذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط كانت قد أرسلت خمس قوافل

وقود إلى مستودع سبها النفطي الذي يوزع على مدن ومناطق الجنوب كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية