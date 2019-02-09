انخفاض جديد للعملات الاجنبية امام الدينار في تعاملات السوق الموازية

انخفضت اسعار العملات الأجنبية من جديد في تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم السبت وفقاً لمتداولون بالسوق.

وهبط الدولار الامريكي أمام الدينار في تعاملات السبت وبلغ سعره 4.355 دينار ليبي للبيع, و 4.35 دينار للشراء.

ويتحرك مؤشر سعر الدولار الامريكي بشكل طفيف مؤخرا ويتذبذب صعودا وانخفاضا بفارق بسيط بسبب عدم وجود مؤثرات قوية على تعاملات السوق.

وهبطت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, بشكل طفيف وبلغ سعرها 4.92 دينار ليبي بفارق قرش عن سعرها للاغلاق ليوم الخميس.

كما انخفض الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم بشكل طفيف وبلغ سعره 5.46 دينار ليبي.

وارتفع كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135 دينار.

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