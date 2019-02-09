سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 9 فبراير 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 9 فبراير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار.
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.355 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.365 دينار
|اليورو
|4.92 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.46 دينار
|الليرة التركية
|0.825 دينار
|الدينار التونسي
|1.38 دينار
|الجنية المصري
|0.235 دينار
|الدولار الكندي
|3.270 دينار
|الدينار الأردني
|5.98 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.37 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|135 دينار
|كسر الفضة
|1.69 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك