بالاحتفالات.. مصراتة تفتتح مهرجانها العائلي للتسوق

افتُتح مهرجان مصراتة العائلي للتسوق، اليوم السبت، في دورته الثانية بحضور زوار من أغلب المدن والمناطق الليبية.

وسيستمر مهرجان التسوق حتى الـ15 من الشهر الجاري، وسيتضمن فعاليات اقتصادية عدة أبرزها التخفيضات التجارية الكبيرة التي ستشمل الأسواق والمحال التجارية.

ويرى مراقبون أن من شأن المهرجان الدفع بالحركة التجارية خاصة للقطاع الخاص الذي أثبت نفسه في مدينة مصراتة التي تضم مصانع واستثمارات تجارية كبيرة قام بتأسيسها جملة من رجال الأعمال في السنوات القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان سحوبات على جوائز قيمة للزوار الحاصلين على كوبونات من المحلات التجارية المشاركة في مهرجان التسوق.

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