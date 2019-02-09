مُقترح لتدريب مُهندسي نفط ليبيين في ألمانيا

اقترح سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عقد اتفاق لتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع النفط والغاز من خلال إيفاد مُهندسي النفط الليبيين الشباب للدراسة في ألمانيا والاستفادة من الخبرات هناك.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس تطرق خلاله الطرفان إلى جُملة من القضايا المُهمّة حول عمل القطاع في ليبيا ودور ألمانيا في تعزيز تعاونها لتطويره.

وبدوره جدد صنع الله دعوته الشركات الألمانية للعودة إلى ليبيا وتوسيع نطاق عملها واستثمارها في القطاع النفطي، مؤكداً أن المؤسسة النفطية في ليبيا تحرص دائما على استمرار تعاونها مع الخبرات الألمانية.

يُشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور نائب رئيس البعثة الألمانية في ليبيا دافيد قودش، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط صلاح بن علي.

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