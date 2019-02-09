بن شراده يقارن صنع الله بالجضران..ماذا قال؟

وجه عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة انتقادات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله معتبرا أنه لا يختلف عن آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم الجضران.

وقال بن شرادة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “صنع الله يساوي الجضران مع اختلاف قيمة الخسارة” موضحا أن صنع الله بقرار بصفته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يكلف الشعب الليبي خسارة بمليار وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة ألف دولار منذ زيارة السراج والتفاهم مع المحتجين متحججا تارة بعدم وجود أمن كافي ويطالب قوى خارجية بتأمينه وتارة أخرى يتحجج بسيطرة الجيش عليه”.

وأردف “الجضران بصفته آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى كلف الشعب الليبي خسارة بمائة واثنين مليار دولار متحججا تارة بالعدادات وتارة أخرى أن موارد النفط تذهب إلى جماعة الإخوان”.

وتابع بن شرادة “الأول بقرار إداري ودعم أجنبي والثاني بمشرب البندقة” وختم بالقول “قريبا تتعافى ليبيا وكل من أساء لها مكانه السجن”.

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