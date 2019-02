العملات الأجنبية تواصل انخفاضها في الأسواق الليبية

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية «السوداء» اليوم السبت بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الصرف عند إغلاق سوق الأمس إلى «4,350» دينار ليبي فيما انخفض قليلاً عند بدء التعاملات الأسبوعية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم «4,340» دينار ليبي.

هذا وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الليبي انخفاضاً طفيفاً مع بدء تعاملات السوق الموازي وبلغ سعره اليوم «4,910» دينار ليبي مقارنة بـ «4.920» عند الإغلاق بالأمس، حيث تعرضت العملة الأوروبية في منتصف شهر يناير من هذه السنة إلى هبوط قاسي لم تشهده منذ أكثر من عام.

وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبي اليوم وبلغ سعره «5,450» دينار ليبي مقارنة بـ «5,460» عند الإغلاق بالأمس، ويُذكر أن الباوند ايضاً قد خسر منذ منتصف شهر يناير الكثير من قيمته.

هذا وارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في ليبيا، مع بدء التعاملات في السوق الموازي، حيث سجلت الأسعار في السوق السوداء ارتفاعها وبلغ سعر كسر الذهب من عيار 18للجرام «135» دينار ليبي بفارق 1 دينار عن سعر الإغلاق امس والذي بلغ «134» دينار ليبي.

أما بالنسبة لكسر الفضة فقد انخفض اليوم مقارنة بسعره عن إغلاق سوق الأمس، حيث بلغ سعره في السوق الموازي اليوم «1,680» دينار فيما كان سعره عند إغلاق الامس «1,690» دينار.

