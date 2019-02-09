افتتاح مهرجان التسوق بمصراتة في دورته الثانية تحت شعار تحت شعار “مصراتة تحتضن الوطن”

اُفتتح أمس الجمعة مهرجان مصراتة

العائلي للتسوق في دورته الثانية تحت شعار “مصراتة تحتضن الوطن

“بكرنفالٍ تضمن عروض للسيارات الكلاسيكية، والفرقة النحاسية، وفرقة المهاري

والناي.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان

“أبوبكر شنب” لـ الرائد: إن أصحاب المحال التجارية المشاركين في

المهرجان الذين يزيد عددهم عن 400 محل سيقومون بتوفير تخفيضات كبرى للزائرين،

إضافةً إلى تقديم عدد من الجوائز والهدايا اليومية.

وأضاف “شنب” أن المهرجان

أُقيم بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدينة، وجذب أهالي المدن الأخرى؛ لتكون

مقصداً لهم، و”تصحيح الصورة المغلوطة التي رسمها إعلام الأجندات عن

المدينة” وفق قوله.

وتتضمن مناشط المهرجان الذي يستمر حتى الرابع

عشر من فبراير الجاري، مهرجانا للثقافة العربية وحفلا تنظمه فرقة فرح وآخر تقيمه

فرقة المألوف، وعروضا مسرحية، ومسابقة للشعر، وبطولة للسباحة، إضافةً إلى عروض

سيرك.

يُشار إلى أن مهرجان التسوق العائلي بمصراتة أقيم لأول مرة أواخر فبراير من العام الماضي.

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