الوطنية للنفط تدعو الشركات الألمانية للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الشركات الألمانية للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية، مشيدا بالخبرات الهندسية والتكنولوجية العالية للشركات الألمانية في قطاع الطاقة.

وجاء ذلك خلال لقائه بسفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، الإربعاء الماضي، بمقر المؤسسة بطرابلس، لبحث خطط تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وفقا لما نقلته صفحة المؤسسة على الفيس بوك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعليم والتدريب المهني، حيث اقترح السفير الألماني وضع برنامج تبادل لفائدة مهندسي النفط الليبيين الشبان، للدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية.

وجدّد صنع الله تأكيده على أنّ المؤسسة تضطلع بمهمّة واحدة، تتمثّل في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة إبقاء المؤسسة مستقلّة وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسية.

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