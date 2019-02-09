البنك الدولي: قفزة قوية لناتج ليبيا المحلي

كشف تقرير حديث للبنك الدولي اطلعت 218 على نسخة منه أن إجمالي الناتج المحلي في ليبيا قفز إلى نحو 50,980 مليار دولار مع نهاية العام 2017.

وبحسب التقرير فإن الناتج المحلي ارتفع بقيمة قدرها 18.7 مليار دولار بالمقارنة مع عام 2016 التي سجل فيها الناتج المحلي الليبي 32.2 مليار دولار وهو أعلى ثالث ناتج محلي منذ عام 2012.

وسجلت ليبيا في عام 2015 ناتجا محليا عند 29.2 مليار دولار بينما حقق الناتج المحلي عام 2014 عند مستويات 41.1 مليار دولار بينما قدر في عام 2013 بـ65.5 مليار دولار وبلغ حجم الناتج المحلي عام 2012 – 81.1 مليار دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة من بين دول شمال أفريقيا بينما جاءت الجزائر ثانية محققة 170.3 مليار دولار.

جاء المغرب في المرتبة الثالثة محققا 1.9.1 مليار دولار وجاءت تونس في المرتبة الخامسة محققة 40.2 مليار دولار وموريتانيا في المرتبة السادسة من بين دول شمال أفريقيا محققة 5.03 مليارات دولار.

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