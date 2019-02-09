“الوطنية للنفط” و”البريقة” ترحبان بقرار الصور

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بأمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب.

وقالت المؤسسة والشركة في بيان إن الأمر نص على إلقاء القبض على 103 من أصحاب المحطات لتورطهم في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

وأكد البيان أن الصديق الصور وجه مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي لتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على جهود النائب العام للقضاء على ظاهرة التهريب وضمان إيصال الوقود إلى المواطنين.

وقال صنع الله إن “الوطنية للنفط” وشركة البريقة قدمتا تقارير لمكتب النائب العام تكشف وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب للشروط الفنية وضوابط التخطيط العام.

ودعت المؤسسة والشركة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، من خلال إعلام رؤساء البلديات أو عبر التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع “فيسبوك”.

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