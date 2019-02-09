اقتصاد

ليبيا و”ريسبول” يتفقان على مصير حقل الشرارة النفطي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

9 فبراير,2019

8 فبراير,2019

7 فبراير,2019

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش أزمة حقل الشرارة النفطي مع مسؤولين من شركة “ريبسول” في طرابلس.

وقالت المؤسسة إن الجانبين دعيا في المحادثات التي أجريت، الخميس، “إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل”.

وظل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، أساس نزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وحكومة منافسة تتمركز في شرق البلاد.

وأوقف محتجون ورجال عشائر الإنتاج في الحقل الذي تديره شركة “ريبسول” ويقع في جنوب ليبيا في كانون الأول / ديسمبر. وأرسلت الحكومة المتمركزة في الشرق قوة للسيطرة عليه يوم الأربعاء.

ويتعرض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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