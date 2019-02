أسعار العملات في السوق السوداء “السبت”

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية “الدولار واليورو” مع ختام تداولات يوم السبت في السوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن

وأغلق التجار تداول الدولار عند الساعر 4.340 دينار لكل دولار، ليفقد بذلك قرشا واحدا من قيمته أمام الدينار بالمقارنة مع سعر الافتتاح

أما اليورو فقد سجل عند إغلاق السوق، سعر 4.930 دينار لكل يورو، لفيقد بذلك نحو 5 قروش من قيمته أمام الدينار

ولم يؤثر الانخفاض البسيط على صعيد العملات على سعر غرام الذهب عيار 18 كسر وتم تداوله مع آخر النهار عند 135 دينار للغرام الواحد

