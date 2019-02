النَقد الدولي: الدّين العام يَزداد “بِسرعة” فِي «الدُول العَربية»

حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وابدت كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي اسفها لان المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي.

ورأت أنه بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو “الاقتصادي” تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة، وأشارت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.

ورحبت لاغارد بإصلاحات الانفاق والايرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع، إلا أنها دعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.

