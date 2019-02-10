إشادة ألمانية بالمنطقة الحرة مصراتة

أجرى سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له، زيارة للمنطقة الحرة بمصراتة، التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة الحسين عمر بن حميدة، والمديرين العامين ومديري الإدارات.

وتم خلال اللقاء تقديم شرح وافٍ للخطة الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمنطقة من قبل مدير الإدارة العامة للاستثمار والتي تهدف إلى الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني.

وبدوره، أشاد أوفتشا بالرؤية المُستقبلية للمنطقة الحرة بمصراتة، مُشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع ليبيا بشكل عام ومصراتة بشكل خاص.

وأشار السفير الألماني إلى خطوة تعاون مُرتقب بين رجال أعمال ألمانيين ومسؤولين من المنطقة الحرة بمصراتة.

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