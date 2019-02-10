اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 10 فبراير 2019

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 10 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.35 دينار 4.340 دينار
اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار
الجنية الاسترليني 5.46 دينار 5.38 دينار
الليرة التركية 0.825 دينار 0.745 دينار
الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار
الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار
الدولار الكندي 3.270 دينار 3.190 دينار
الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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