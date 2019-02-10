ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 10 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.35 دينار
|4.340 دينار
|اليورو
|4.92 دينار
|4.84 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.46 دينار
|5.38 دينار
|الليرة التركية
|0.825 دينار
|0.745 دينار
|الدينار التونسي
|1.38 دينار
|1.30 دينار
|الجنية المصري
|0.230 دينار
|0.222 دينار
|الدولار الكندي
|3.270 دينار
|3.190 دينار
|الدينار الاردني
|5.98 دينار
|5.90 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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