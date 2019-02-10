ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 10 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.35 دينار 4.340 دينار اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار الجنية الاسترليني 5.46 دينار 5.38 دينار الليرة التركية 0.825 دينار 0.745 دينار الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار الدولار الكندي 3.270 دينار 3.190 دينار الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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