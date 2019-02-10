مصر: ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 12.7%

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، إلى 12.7% في يناير من 12 % في ديسمبر.

وبحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، انحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7% في أكتوبر.

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس رضوى السويفي، أن الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيس في ارتفاع التضخم.

هذا وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

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