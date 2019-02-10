الدينار يحافظ على مكاسبه امام العملات الاجنبية بالسوق الموازية

شهدت اسعار العملات الأجنبية استقراره على انخفاض في تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الاحد وفقاً لمتداولون بالسوق.

وسجل الدولار الامريكي أمام الدينار استقراره على انخفاض في تعاملات الاحد وبلغ سعره 4.355 دينار ليبي للبيع, و 4.345 دينار للشراء.

ولم يشهد مؤشر سعر الدولار الامريكي تغيير ملحوظ مؤخرا ويتذبذب صعودا وانخفاضا بفارق بسيط بسبب عدم وجود مؤثرات قوية على تعاملات السوق.

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, على انخفاض وبلغ سعرها 4.92 دينار ليبي وهو ذات السعر للاغلاق ليوم امس.

كما بقي الجنية الاسترليني على تراجع امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.46 دينار ليبي.

واستقر كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135 دينار.

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