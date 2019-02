الصادرات الإيرانية إلى العراق تتفوق على نظيرتها التركية

كشفت السلطات الإيرانية السبت أن الصادرات من الجمهورية الإسلامية إلى العراق خلال عام 2018 فاقت حجم ما تم توريده إلى ذلك البلد العربي من تركيا.

حيث أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني أن حجم الصادرات من إيران إلى العراق في 2019 لامس 8 مليارات و750 مليون دولار.

كما بين حسني أن معدل الصادرات الإيرانية إلى العراق يبلغ نحو 750 مليون دولار شهرياً ويشهد أحياناً ارتفاعاً إلى 900 مليون وانخفاضاً إلى 510 ملايين دولار في أشهر أخرى.

