خلافات مالية وإدارية تحرم “قراقرة” من الوقود

تقرير 218

حُرمت محطة الشرارة لتوزيع الوقود في محلة قراقرة من شحناتها من البنزين والديزل منذ آخر شحنة تحصلت عليها في نهاية 2017 بسبب خلافات مالية وإدارية بين مسؤول المحطة وإدارة الشركة في سبها.

ومن الناحية الفنية، تُعتبر المحطة شبه جاهزة للعمل ولَم تؤثر مرافقها المتهالكة في عمليات التوزيع غيرَ أنّ مضخاتها الثلاث تحفظ عليها العاملون في مكان بعيد لحمايتها من محاولات السرقة التي تعرضت لها مثيلاتها في محطات أخرى منذ أن سيطر تجار السوق السوداء على إمدادات الوقود بالمنطقة.

وساهم توقف المحطة في زيادة الأزمة على الأهالي في محلة قراقرة والمحلات المجاورة لها، اذ تعتبر من أكبر المحطات العاملة في المنطقة لما تحتويه من سعة تخزينية كبيرة للوقود، وفي انتظار تغليب المصلحة العامة يبقى الحال كما هو عليه إذا لم تتدخل الجهات المعنية لحلحلة هذه الأزمة.

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