اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 10/02/2019

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 10 فبراير 2018 استقراره على انخفاض في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.3575 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي استقراره في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.92 دينار.

بدوره استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.46 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.360 دينار 4.350 دينار اليورو 4.93 دينار 4.85 دينار الجنية الاسترليني 5.50 دينار 5.42 دينار الليرة التركية 0.825 دينار 0.745 دينار الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار الدولار الكندي 3.280 دينار 3.200 دينار الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 135.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 158 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 180.6 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.37 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.70 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.87 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.60 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.