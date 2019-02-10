تراجع أسعار الإسمنت والحديد بسوق زليتن

تنشر لكم 218 قائمة بأسعار مواد البناء في مدينة زليتن لهذا اليوم الأحد والتي أظهرت تراجعاً طفيفاً في أسعار الإسمنت والحديد مُقارنة مع أسعار اليومين الماضيين، وجاءت القائمة كالتالي:

إسمنت الاتحاد 20 دينار

إسمنت لبدة 17 دينار

إسمنت العربية 17دينار

حديد 12 و14 بـ206 دينار

حديد 16 بـ208 دينار

حديد 8 بـ260 دينار

حديد 6 بـ355 دينار

الإسمنت الأبيض 22 دينار للكيس

بومشي 20 بـ1.10 دينار

بومشي 15 بـ87 قرش

بومشي 10 بـ80 قرش

ياجور بناء 40*20 بـ1.30 دينار

ياجور سقف 16 بـ13.5 دينار للمتر

ياجور سقف 20 ب 16 دينار للمتر

سيارة الرملة السايح بـ170 دينار

سيارة الرملة زليتن بـ370 دينار

سيارة الشرشور بـ410 دينار

القرينيليا بناء غرفة بـ35 دينار

القرينيليا ملعقة غرفة بـ60 دينار

سيارة القرينيليا بناء 270 دينار

سيارة القرينيليا ملعقة 410 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية