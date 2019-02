يواصل مستخدمي وحدتي تعبئة أسطوانات الغاز وتعبئة السوائل بمستودع الزاوية النفطي جهودهم حتى في أيام العطلات الرسمية

يأتي هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية في المنطقة الغربية، والتي تسعى شركة البريقة لتسويق النفط لتوفيرها، بمتابعة من لجنة الإدارة بالشركة، بحسب صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

