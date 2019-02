نشر ميناء الخمس البحري إحصائية الحيوانات الحية (أغنام و أبقار) والموردة إلى الميناء منذ عام 2013 وحتى العام الماضي 2018، وجاء في التقرير ما يلي:

2013 / 29,075 راس

2014 / 74,113 راس

2015 / 90,092 راس

2016 / 263,841 راس

2017 / 588,240 راس

2018 / 759,667 راس

ومجموع هذه الحيوانات الواردة إلى الميناء هو 1,805,028 راس خلال ستة أعوام.

The post كميات “هائلة من “المواشي” وردت لميناء “الخمس” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية