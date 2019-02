بادرت منسقية المشروعات والتطوير المؤسسي التابعة لإدارة التخطيط والمشروعات للمناطق الوسطى والشرقية في شركة البريقة لتسويق النفط بتنفيذ أسلوب الإدارة الإلكترونية

حيث يأتي هذا في إطار الرفع وتطوير قدرات الموظفين وزيادة كفاءة مستوى الأداء ضمن اللقاء المنعقد في صالة الاجتماعات الرئيسية بمباني الشركة في مدينة بنغازي

كما تسعى إدارة التخطيط لتحقيق التجديد وتحديث الأسلوب الإداري نحو الإدارة الإلكترونية، حيث تحتوي منظومة المراسلات على أرشيف متكامل للبريد الوارد والصادر وتعميمات مناشير لجنة الإدارة والسجل الخاص بالموظفين

وتم استعراض مرئي لمنظومتي المراسلات والمشاريع من قبل المهندس عصام بن غزي منسق المشروعات والتطوير المؤسسي والتي سيتم إعتمادها كأسلوب إداري بكافة الوحدات التنظيمية بإدارة التخطيط والمشروعات

ويضم الأرشيف نسخا لعقود المشاريع الاستثمارية وعقود مشاريع التوريد والنماذج الخاصة بإنجاز الأعمال والمشاريع المقترحة بالموازنة الجديدة، وتدريجياً يتم الانتقال من العمل اليدوي إلى أسلوب العمل الإلكتروني بالمرحلة اللاحقة

The post “أسلوب جديد” تبدأ بتنفيذه شركة “البريقة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية