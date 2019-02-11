اقتصاد

“أسلوب جديد” تبدأ بتنفيذه شركة “البريقة”

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بادرت منسقية المشروعات والتطوير المؤسسي التابعة لإدارة التخطيط والمشروعات للمناطق الوسطى والشرقية في شركة البريقة لتسويق النفط بتنفيذ أسلوب الإدارة الإلكترونية
حيث يأتي هذا في إطار الرفع وتطوير قدرات الموظفين وزيادة كفاءة مستوى الأداء ضمن اللقاء المنعقد في صالة الاجتماعات الرئيسية بمباني الشركة في مدينة بنغازي
كما تسعى إدارة التخطيط لتحقيق التجديد وتحديث الأسلوب الإداري نحو الإدارة الإلكترونية، حيث تحتوي منظومة المراسلات على أرشيف متكامل للبريد الوارد والصادر وتعميمات مناشير لجنة الإدارة والسجل الخاص بالموظفين
وتم استعراض مرئي لمنظومتي المراسلات والمشاريع من قبل المهندس عصام بن غزي منسق المشروعات والتطوير المؤسسي والتي سيتم إعتمادها كأسلوب إداري بكافة الوحدات التنظيمية بإدارة التخطيط والمشروعات
ويضم الأرشيف نسخا لعقود المشاريع الاستثمارية وعقود مشاريع التوريد والنماذج الخاصة بإنجاز الأعمال والمشاريع المقترحة بالموازنة الجديدة، وتدريجياً يتم الانتقال من العمل اليدوي إلى أسلوب العمل الإلكتروني بالمرحلة اللاحقة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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