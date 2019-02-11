نشر ميناء الخمس البحري إحصائية احصائية الحاويات (T E U) والموردة إلى الميناء منذ عام 2013 وحتى العام الماضي 2018، وجاء في التقرير ما يلي:
2013 / 70,647 حاوية – 9,516مبردة
2014 / 56,459 حاوية – 9,108 مبردة
2015 / 59,829 حاوية – 10,316 مبردة
2016 / 44,768 حاوية – 6,886 مبردة
2017 / 56,396 حاوية – 5,334 مبردة
2013 / 70,647 حاوية – 9,516 مبردة
ومجموع هذه الحاويات الواردة إلى الميناء هو 364,121 حاوية منها 48,554 حاوية مبردة، خلال ستة أعوام.
The post حصيلة “الحاويات” الواردة للخمس منذ “6 أعوام” appeared first on قناة 218.
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